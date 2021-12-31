Москва, 31 декабря. Министерство культуры РФ получит от правительства субсидию в размере 5,5 млрд рублей для поддержки отечественного кинематографа.

Деньги поступят из бюджета до 1 апреля 2022 года и будут израсходованы на производство российских фильмов. К 1 февраля Минкультуры и Минцифры должны обеспечить возможность покупки билетов в кинотеатры на такие киноленты по «Пушкинской карте».

«У российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе благодаря постоянной поддержке государства, о необходимости которой недавно говорил Президент России. Доля отечественных картин в прокате выросла с 14 до 30% в текущем году. И сделано это за десять лет», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что фильмы, которые будут создаваться на бюджетные средства, должны объединять общество традиционными ценностями, показывать истории, связанные с любовью к родине, семье, стремлением сохранить историческую правду.

Такие фильмы, как «Турист», «Солнцепек» и «Гранит», прививают обществу патриотизм и демонстрируют лучшие человеческие качества, считает независимый политический аналитик Роман Романов.

Каждый пятый россиянин в новогодние каникулы воспользуется случаем и пересмотрит классические фильмы советского кинематографа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».