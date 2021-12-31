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Минфин поддержит производство российских фильмов субсидией 5,5 млрд рублей

Экономика
Минфин поддержит производство российских фильмов субсидией 5,5 млрд рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Министерство культуры РФ получит от правительства субсидию в размере 5,5 млрд рублей для поддержки отечественного кинематографа.

Деньги поступят из бюджета до 1 апреля 2022 года и будут израсходованы на производство российских фильмов. К 1 февраля Минкультуры и Минцифры должны обеспечить возможность покупки билетов в кинотеатры на такие киноленты по «Пушкинской карте».

«У российского кино сегодня достаточно сильные позиции, в том числе благодаря постоянной поддержке государства, о необходимости которой недавно говорил Президент России. Доля отечественных картин в прокате выросла с 14 до 30% в текущем году. И сделано это за десять лет», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что фильмы, которые будут создаваться на бюджетные средства, должны объединять общество традиционными ценностями, показывать истории, связанные с любовью к родине, семье, стремлением сохранить историческую правду.

Такие фильмы, как «Турист», «Солнцепек» и «Гранит», прививают обществу патриотизм и демонстрируют лучшие человеческие качества, считает независимый политический аналитик Роман Романов.

Каждый пятый россиянин в новогодние каникулы воспользуется случаем и пересмотрит классические фильмы советского кинематографа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Все новости / Экономика / Минфин поддержит производство российских фильмов субсидией 5,5 млрд рублей
фильмы правительство рф мишустин кинематограф
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