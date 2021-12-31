Михаил Саакашвили сообщил о своем внебрачном ребенке

Рустави, 31 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что у него есть внебрачный ребенок. Об этом он написал в Facebook.

Находящийся в заключении политик опубликовал пост в честь наступающего Нового года. Он поздравил подписчиков с праздником и открыл им неожиданную правду.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь», — следует из публикации.

Девушка Саакашвили Елизавета Ясько ранее сообщила, что его перевели в тюрьму Рустави. По ее словам, никто не располагает информацией о том, в каком состоянии заключенный.