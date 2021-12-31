Супруга принца Уильяма сократила траты на одежду почти в два раза в 2021 году

Лондон, 31 декабря. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон потратила внушительную сумму на свой гардероб в уходящем году. При этом герцогиня Кембриджская значительно сократила траты на одежду, если сравнивать с 2020 годом.

Расходы Миддлтон на гардероб традиционно подсчитало издание Daily Mail. По их данным, за 2021 год супруга внука королевы накупила вещей на 47 595 фунтов стерлингов (или более 4,7 миллиона рублей). При этом в 2020 году траты герцогини Кембриджской на одежду были почти в два раза выше и составляли 94 тысячи фунтов. Рекорд жена принца Уильяма установила в 2017 году, купив одежды на 119 тысяч фунтов (почти 12 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Вероятно, Миддлтон начала экономить на гардеробе, когда ее стали часто критиковать за чрезмерные траты. Так, в 2021 году она нередко надевала одни и те же наряды для выхода в свет.

Самым дорогим предметом одежды, купленным герцогиней за последние 12 месяцев, стало платье от бренда Jenny Packham за 4 тысячи фунтов (около 400 тысяч рублей). В нем она пришла на премьеру очередного фильма о секретном агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Global Look Press / I-Images/Keystone Press Agency

Еще одной крупной покупкой Миддлтон стало голубое платье-пальто от Catherine Walker. Оно обошлось жене принца Уильяма в 3 тысячи фунтов (или 300 тысяч рублей).

Ранее Кейт Миддлтон приняла участие в рождественской съемке. На кадрах герцогиня Кембриджская наряжает елку в милом свитере.