Минобороны Колумбии обвинило власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории

Богота, 31 декабря. Министр обороны Колумбии Диего Молано обвинил власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории.

Молано подтвердил в интервью колумбийскому СМИ, что есть достаточные доказательства, подтверждающие, что шестеро боевиков Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые 14 декабря были захвачены в Медельине в ходе террористической нападения на аэропорт Кукуты, являются наемниками, обученными в Венесуэле. Он также сказал, что за поимку этих людей, будет выплачено вознаграждение в размере 100 миллионов песо.

Por fin, Maduro reconoce que alberga grupos terroristas. Llegará 2022 y veremos qué tanto los combate. Ojalá sea cierta tanta dicha y no solo promesa de principio de año. Que comience por ‘Márquez’. pic.twitter.com/5G8KyOQTSj — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 29, 2021

«Что остается очевидным, так это то, что Джон Мекас — наркотеррорист и главарь этой группировки находится в Венесуэле и несет ответственность за этот теракт. Он работает из Венесуэлы и режим Николаса Мадуро укрывает и защищает их. Эти террористические группы планируют осуществляют финансирование терактов с территории Венесуэлы», — заявил Молано.

В прочем, министр отметил, что Колумбия пока не располагает точной разведывательной информацией, которая помогла бы сделать однозначный вывод где конкретно была проведена подготовка к совершению теракта в аэропорту Кукуты.

Молано сообщил, что благодаря работе Генеральной прокуратуры и полиции удалось в конечном итоге поймать шестерых лиц, ответственных за совершение террористической атаки.

Fue capturado un sexto criminal responsable del atentado terrorista en Cúcuta. Que tengan claro las disidencias de las Farc y alias ‘Jhon Mechas’, que vamos tras ellos y no dejaremos que persistan en sus propósitos criminales. Son unos terroristas y cobardes. pic.twitter.com/UmvKPhGnpb — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 29, 2021

«На основе информации, предоставленной гражданами, а также собранным доказательствам, было установлено, что человек из Медельина имел контакты с лицами, принадлежащими к группировке FARC, и служил связующим звеном для последующего найма этих людей», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

14 декабря в международном аэропорту Камило Даса в городе Кукута произошел теракт, унесший жизни трех человек, включая двух полицейских. До сих пор не выяснено, была ли это акция связана с устрашением или это была попытка покушения. Департамент Северный Сантандер стал ареной ожесточенных боевых действий. Именно там 25 июня 2021 года было совершено неудачное покушение на президента Ивана Дуке и членов его правительства.