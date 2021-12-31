На предновогодней неделе в регионах России развивали науку и авиапромышленность

Москва, 31 декабря. Эксперты издания «Капитал страны» представили традиционный обзор примечательных событий в сфере народного хозяйства, произошедших в российских регионах за предновогоднюю неделю — с 24 по 31 декабря 2021 года.

С аэродрома Иркутского авиационного завода в небо поднялся новейший авиалайнер МС-21-300. Это первый полет лайнера, крылья которого сделаны из полимерных композиционных материалов российского производства.

Магнитогорский металлургический комбинат для повышения качества продукции внедрил в производство комплекс на основе искусственного интеллекта. В него входит роботизированный манипулятор и цифровые системы контроля показателей.

В Подмосковье закрепили первый из 80 дипольных магнитов в туннеле сверхпроводящего коллайдера протонов и тяжелых ионов NICA. Все готово к началу монтажа криомагнитных модулей. Ученые намерены узнать, как во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

В Бурятии введен в эксплуатацию Центр контроля и управления установками гамма-обсерватории TAIGA. Он будет обрабатывать всю информацию, поступающую от оборудования обсерватории. Это поможет исследовать космические источники, которые излучают гамма-кванты сверхвысоких энергий.

ООО «Челябтехгаз» планирует наладить в Челябинской области производство кислорода и азота особой чистоты. Мощность производственной линии должна составить 29 тонн готового продукта в сутки, что позволит на 95% удовлетворить потребности региона в медицинском кислороде.

В Мордовии приступают к возведению нового завода по переработке молока. Его мощность превысит 400 тонн продукта в сутки. Завод будет ежедневно выпускать 15 тонн творога и 10 тонн мороженого.

ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Дылева

Успешно продолжается строительство современного многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов в порту Азова Ростовской области. Пропускная способность терминала составит 1,5 миллиона тонн грузов в год.

На Урале медики впервые выполнили сложнейшую уникальную операцию по удалению опухоли челюсти. В операции участвовали стоматолог-ортопед, челюстно-лицевые хирурги, пластический хирург и онколог. Пациенту успешно удалили опухоль нижней челюсти, провели одномоментную реконструкцию, установили дентальные имплантаты и изготовили для него протез зубов.

Сразу три крупных социальных объекта открылись в Липецкой области. Первый детский сад на 80 мест появился в поселке Южный Хлевенского района, в селе Тербуны введен в эксплуатацию новый корпус средней школы на 200 учеников, а в селе Большой Хомутец Добровского района заработала новая школа на 264 учащихся.

На Ставрополье селекционеры проводят эксперименты по выведению новых сортов картофеля. Картофелеводы региона решают задачу по выращиванию клубней отечественных сортов в рамках программы импортозамещения.

Ранее ФАН публиковал подробный обзор достижений российских регионов, который подготовили квалифицированные эксперты популярного издания «Капитал страны». Специалисты рассказали о примечательных событиях в регионах России за неделю — с 17 по 24 декабря 2021 года.