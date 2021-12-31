Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 14:17
14:14
Экономика
Министерство финансов Белоруссии констатировало рост госдолга страны на 0,9%
14:14
Весь мир
В Аравийском море перехвачено судно с иранским экипажем и крупным грузом наркотиков
14:13
Армия
Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с участием кораблей ТОФ и военнослужащих ВВО
14:11
Происшествия
Женщину с перерезанным горлом обнаружили в туалете парка Горького в Москве
14:11
Общество
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова записала поздравление с Новым годом из больницы
14:06
Происшествия
В Мордовии автомобиль опрокинулся в кювет
14:06
Весь мир
Минобороны Колумбии обвинило власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории
14:05
Весь мир
Глава СОМБ Иванов поздравил с наступающим Новым годом российских инструкторов и жителей ЦАР
14:04
Общество
В Крыму считают, что создание кластера даст развитие кролиководству на полуострове
14:03
Спорт
Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Падение биткоина сменилось резким ростом на тысячу долларов за час

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 13:17
Экономика
Падение биткоина сменилось резким ростом на тысячу долларов за час
pixabay.com/ru

Москва, 31 декабря. Котировки первой криптовалюты падали с 27 декабря и в нижней точке достигали 45 тысяч долларов. Тенденцию прервал резкий рост в последний день уходящего года. Такие сведения предоставляет криптобиржа Binance.

Капитализация биткоина продолжительное время падала после достижения локального пика цен в 52 тысячи долларов за монету. Сегодня, по состоянию на 10:00 московского времени, курс составлял 47,2 тысячи долларов, но через час достиг 48,4 тысячи.

За это время на бирже было куплено и продано 3,8 тысячи биткоинов, то есть почти вдвое больше, чем часом ранее. Максимальная цена в моменте составляла 48 548 долларов за BTC.

Биткоин установил рекорд стоимости 10 ноября. Тогда наиболее популярная из криптовалют торговалась на уровне 69 тысяч долларов за монету. Этому предшествовал безоткатный рост на протяжение двух месяцев.

Консалтинговая компания FinExpertiza ранее назвала биткоин самым доходным вложением 2021 года. При грамотном входе и выходе можно было увеличить капитал на 65%, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Падение биткоина сменилось резким ростом на тысячу долларов за час
криптовалюта биткоин курс биткоина криптобиржа btc
Комментировать