Падение биткоина сменилось резким ростом на тысячу долларов за час

Москва, 31 декабря. Котировки первой криптовалюты падали с 27 декабря и в нижней точке достигали 45 тысяч долларов. Тенденцию прервал резкий рост в последний день уходящего года. Такие сведения предоставляет криптобиржа Binance.

Капитализация биткоина продолжительное время падала после достижения локального пика цен в 52 тысячи долларов за монету. Сегодня, по состоянию на 10:00 московского времени, курс составлял 47,2 тысячи долларов, но через час достиг 48,4 тысячи.

За это время на бирже было куплено и продано 3,8 тысячи биткоинов, то есть почти вдвое больше, чем часом ранее. Максимальная цена в моменте составляла 48 548 долларов за BTC.

Биткоин установил рекорд стоимости 10 ноября. Тогда наиболее популярная из криптовалют торговалась на уровне 69 тысяч долларов за монету. Этому предшествовал безоткатный рост на протяжение двух месяцев.

Консалтинговая компания FinExpertiza ранее назвала биткоин самым доходным вложением 2021 года. При грамотном входе и выходе можно было увеличить капитал на 65%, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».