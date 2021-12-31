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Уникальную коллекцию игрушек 1950-х годов представили в Прокопьевском краеведческом музее

Общество

Посетители музея получили возможность своими глазами увидеть советские игрушки, которые дарили детям 60 лет назад: фигурки, которые вешали на елку, заводных медведей, неваляшек и даже приставного бумажного Деда Мороза.

Директор музея Светлана Гафарова рассказала, что во времена Российской империи игрушки выпускались в огромных количествах. Но пришедшая в результате революции на смену царской советская власть отменила эту традицию. Производство игрушек было практически полностью остановлено. Однако вскоре правящая верхушка сообразила, что будущих строителей коммунизма необходимо воспитывать с детства. Машинки, конструкторы и плюшевых животных стали выпускать снова.

«Коллекция игрушек времен СССР — конечно, это уникальная коллекция, которая позволяет заглянуть в мир детства ребятишек советского периода. Но в первую очередь для нас, как для историков-краеведов, важно проследить основную эпоху развития нашей страны именно того периода, основные моменты ее развития. Потому что каждая игрушка каждого десятилетия — это определенная веха, определенная тенденция, определенное направление. Так детям легче рассказать о том, как развивалось наше государство», — объяснила директор.

Среди экземпляров музея можно встретить редкие и уникальные вещи. Например, кукла-муфта для девочек. Изначально лица кукол таких «рукавичек» делали из фарфора, но потом перешли на более безопасный материал — папье-маше.

«Самая уникальная игрушечка, которая появилась в фондах нашего музея — это такая муфточка. Она носит больше характер не игровой, а, скажем так, для нашей Сибири, ручки надо согревать. Муфты были очень модны до революции, а чуть позже в 30-е, в 40-е, в 50-е годы придумали уже, что можно их сделать в виде игрушки», — рассказала ведущий методист Прокопьевского краеведческого музея Татьяна Чубакова.

Многие игрушки в музей приносят сами горожане, пополняя уникальную коллекцию. Сотрудники выставки также не остаются безучастными.

«Одна из сотрудниц нашей Прокопьевской индустриальной библиотеки передала в наши фонды такого мишку, своего дружка. Жалко ей было расставаться с ее другом, но муж настоял. Сказал, будет важнее в музее иметь такую игрушку, чем у них дома где-то на полке», — вспомнила Татьяна.

В следующем году мишки встретят свой 75-й день рождения. Их производили, и, что интересно, производят до сих пор на Тамбовском пороховом заводе. Еще одна гордость коллекции — бумажный приставной Дед Мороз, выпущенный в 1976 году.

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ссср история музей игрушки прокопьевск
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