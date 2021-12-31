Киев, 31 декабря. Тяжелейшую ситуацию на Украине, оказавшейся на грани катастрофы из-за экономического, политического и энергетического кризисов, прекрасно описывает один короткий анекдот.

Предновогоднее интервью секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова лишний раз доказало, что в сумасшедшем доме украинского политикума за прошедшие восемь лет ничего не изменилась. В то время, как страна со дня на день столкнется с энергетическим и экономическим коллапсом, то есть самого института национальной безопасности попросту не существует, глава Совбеза посвящает все интервью выдуманным проблемам в России.

Странную речь представителя украинской политической верхушки в эфире канала «Соловьев LIVE» жестко раскритиковал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что последние несколько лет любые заявления официального Киева можно просто игнорировать. Новая команда, пришедшая к власти, полностью трансформировалась в немного обновленный режим Порошенко и четко продолжает его курс. Глупые выпады главы украинского Совбеза лишний раз это подтвердили. Данилов и вся команда Зеленского, за которую он говорит, категорически отказываются видеть то, что происходит у них в стране, а внутреннюю и внешнюю политику заменили мечтами о катастрофах в России.

Кадр из сериала «Слуга народа» /

По словам военного эксперта, все происходящее на Украине вот уже которые год подряд прекрасно описывает коротенький, но яркий анекдот про Зеленского.

«Пан Данилов говорил, какое у нас в России плохое положение, не глядя за окно — что у них там происходит. Знаете, мне снова и снова вспоминается небольшой украинский анекдот. Зеленский поймал в лесу зайца, пришел домой и говорит: «Жена пожарь мне зайца». Говорит: «Так у нас сала нема. Ну может на масле. Так и его нема. Так ты его хоть просто так поджарь! У нас и электричества немае». Зеленский взял в форточку зайца выбросил. Тот отряхнулся в снегу и крикнул Зеленскому: «Да здравствует свободная Украина», - вспомнил уже вечную шутку об украинской политике Баранец.

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