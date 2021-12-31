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Баранец емко описал происходящее на Украине одним анекдотом про Зеленского

Политика
Баранец емко описал происходящее на Украине одним анекдотом про Зеленского
ПолитРоссия

Киев, 31 декабря. Тяжелейшую ситуацию на Украине, оказавшейся на грани катастрофы из-за экономического, политического и энергетического кризисов, прекрасно описывает один короткий анекдот.

Предновогоднее интервью секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова лишний раз доказало, что в сумасшедшем доме украинского политикума за прошедшие восемь лет ничего не изменилась. В то время, как страна со дня на день столкнется с энергетическим и экономическим коллапсом, то есть самого института национальной безопасности попросту не существует, глава Совбеза посвящает все интервью выдуманным проблемам в России.

Странную речь представителя украинской политической верхушки в эфире канала «Соловьев LIVE» жестко раскритиковал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, подчеркнув, что последние несколько лет любые заявления официального Киева можно просто игнорировать. Новая команда, пришедшая к власти, полностью трансформировалась в немного обновленный режим Порошенко и четко продолжает его курс. Глупые выпады главы украинского Совбеза лишний раз это подтвердили. Данилов и вся команда Зеленского, за которую он говорит, категорически отказываются видеть то, что происходит у них в стране, а внутреннюю и внешнюю политику заменили мечтами о катастрофах в России.

Баранец емко описал происходящее на Украине одним анекдотом про Зеленского
Кадр из сериала «Слуга народа» /

По словам военного эксперта, все происходящее на Украине вот уже которые год подряд прекрасно описывает коротенький, но яркий анекдот про Зеленского.

«Пан Данилов говорил, какое у нас в России плохое положение, не глядя за окно — что у них там происходит. Знаете, мне снова и снова вспоминается небольшой украинский анекдот. Зеленский поймал в лесу зайца, пришел домой и говорит: «Жена пожарь мне зайца». Говорит: «Так у нас сала нема. Ну может на масле. Так и его нема. Так ты его хоть просто так поджарь! У нас и электричества немае». Зеленский взял в форточку зайца выбросил. Тот отряхнулся в снегу и крикнул Зеленскому: «Да здравствует свободная Украина», - вспомнил уже вечную шутку об украинской политике Баранец.

Ранее белорусский политолог Вадим Гигин объяснил, как Александр Лукашенко одним решением разрушил мечты Польши о возрождении Речи Посполитой.

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украина россия зеленский данилов анекдот
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