Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира

Сантьяго, 31 декабря. Свободные и справедливые выборы в Чили являются «достойным примером» для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Об этом лидер США Джо Байден заявил в ходе беседы с новоизбранным президентом Габриэлем Боричем.

Байден провел телефонный разговор с лидером партии «Социальная конвергенция» (CS), в ходе которого главы государств обсудили свою общую приверженность к социальной справедливости, демократии, уважению прав человека и инклюзивному росту.

Избрание Борича стало победой для левых сил Латинской Америки и спровоцировало разговоры о новом «левом повороте» в регионе. Этот переход был обусловлен ростом уровня бедности по причине пандемии коронавируса и стремлением избирателей голосовать за кандидатов, обещающих усилить роль государства и увеличить социальные расходы.

Acabo de recibir llamada del Presidente de USA @joebiden. Además de la alegría compartida por nuestros respectivos triunfos electorales conversamos sobre desafíos comunes como comercio justo, crisis climática y fortalecimiento de la democracia. Seguiremos conversando. pic.twitter.com/Q4XpEcbkTF — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 30, 2021

Байден подчеркнул значимость сотрудничества США и Чили для обеспечения «зеленого» и справедливого восстановления после пандемии и борьбы с «экзистенциальной угрозой климатических изменений».

Президент США также выразил свою скорбь по поводу смерти 14-летней девочки из Чили Валентины Орельяны-Перальты, которая была застрелена в магазине в Северном Голливуде 23 декабря во время столкновения полиции с грабителем.

Acabo de recibir llamada del Presidente de USA @joebiden. Además de la alegría compartida por nuestros respectivos triunfos electorales conversamos sobre desafíos comunes como comercio justo, crisis climática y fortalecimiento de la democracia. Seguiremos conversando. pic.twitter.com/Q4XpEcbkTF — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 30, 2021

Лидер партии «Социальная конвергенция» (CS) был избран президентом Чили в результате неоспоримой победы на выборах 19 декабря. Его соперник, консерватор Хосе Антонио Каст («Республиканская партия»), набрал 44,1% против 55,9% у Борича и немедленно признал свое поражение.