Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира

Сантьяго, 31 декабря. Свободные и справедливые выборы в Чили являются «достойным примером» для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Об этом лидер США Джо Байден заявил в ходе беседы с новоизбранным президентом Габриэлем Боричем.

Байден провел телефонный разговор с лидером партии «Социальная конвергенция» (CS), в ходе которого главы государств обсудили свою общую приверженность к социальной справедливости, демократии, уважению прав человека и инклюзивному росту.

