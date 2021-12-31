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Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира

Весь мир
Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира
Global Look Press  /  Jorge Villegas/XinHua

Сантьяго, 31 декабря. Свободные и справедливые выборы в Чили являются «достойным примером» для латиноамериканского региона и всего мира в целом. Об этом лидер США Джо Байден заявил в ходе беседы с новоизбранным президентом Габриэлем Боричем.

Байден провел телефонный разговор с лидером партии «Социальная конвергенция» (CS), в ходе которого главы государств обсудили свою общую приверженность к социальной справедливости, демократии, уважению прав человека и инклюзивному росту.

Избрание Борича стало победой для левых сил Латинской Америки и спровоцировало разговоры о новом «левом повороте» в регионе. Этот переход был обусловлен ростом уровня бедности по причине пандемии коронавируса и стремлением избирателей голосовать за кандидатов, обещающих усилить роль государства и увеличить социальные расходы.

Байден подчеркнул значимость сотрудничества США и Чили для обеспечения «зеленого» и справедливого восстановления после пандемии и борьбы с «экзистенциальной угрозой климатических изменений».

Президент США также выразил свою скорбь по поводу смерти 14-летней девочки из Чили Валентины Орельяны-Перальты, которая была застрелена в магазине в Северном Голливуде 23 декабря во время столкновения полиции с грабителем.

Лидер партии «Социальная конвергенция» (CS) был избран президентом Чили в результате неоспоримой победы на выборах 19 декабря. Его соперник, консерватор Хосе Антонио Каст («Республиканская партия»), набрал 44,1% против 55,9% у Борича и немедленно признал свое поражение.

Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

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Все новости / Весь мир / Джо Байден назвал победу Габриэля Борича в Чили «достойным примером» для всего мира
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