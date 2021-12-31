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Сбербанк представил первый биржевой фонд на блокчейне

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 13:01
Экономика
Сбербанк представил первый биржевой фонд на блокчейне
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 31 декабря. Компания «Сбер Управление Активами» создала БПИФ «Сбер — Блокчейн Экономика», ставший первым в России биржевым фондом, который позволяет инвестору зарабатывать без лишних сложностей на блокчейн-экономике.

Индекс «Сбер Блокчейн Экономика» включает в себя ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с блокчейн-технологиями, использующимися в разных сегментах — от защиты личных данных до проведения интернет-голосований.

Среди них есть криптовалютная биржа Coinbase, компания Digindex, занимающаяся разработкой программного обеспечения на основе блокчейн-технологий, провайдер финуслуг в сфере криптовалютных активов Galaxy Digital и др. Валютой фонда являются доллары. Инвесторы могут покупать паи стоимостью от 10 рублей в приложении «Сбер Инвестор».

Сбербанк ранее объявил о повышении с 30 ноября ставок по ряду вкладов. Изменения коснулись «СберВклада» и «СберВклада Прайм».

Также финансовая организация изменила правила оформления ипотеки для пенсионеров. В частности, отменено требование о наличии постоянной регистрации, сообщает «ФедералПресс».

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