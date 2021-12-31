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Экстрасенс Дарья Миронова полагает, что человечество не победит COVID-19 в 2022 году

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 12:58
Общество
Экстрасенс Дарья Миронова полагает, что человечество не победит COVID-19 в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 31 декабря. Человечество не просто не победит пандемию коронавируса в грядущем году, но и столкнется с новыми штаммами. Об этом заявила экстрасенс и футуролог Дарья Миронова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Эксперт не видит победы над COVID-19 в своих прогнозах на ближайшее будущее. Если верить словам Мироновой, говорить об избавлении от коронавируса можно будет только через несколько лет.

«Если прогнозировать с точки зрения цитологии предсказательных моментов, это 2025 год, когда мы можем рассчитывать на то, что ковидные ограничения максимально будут изменены, и мы сможем говорить о победе над этим заболеванием. Но это, к сожалению, не 2022 год. Наоборот, я вижу наличие новых штаммов, которые все же будут появляться», — полагает экстрасенс.

Тем не менее, футуролог утверждает, что России, в отличие от многих западных коллег, удастся добиться стабилизации в этом вопросе. По словам спикера, в РФ сложится более-менее устойчивая ситуация с коронавирусом благодаря, в том числе, большому числу привитых.

«У нас в этом плане государство ведет очень правильную политику», — отметила Миронова.

Ранее в Японии зафиксировали резкий спад заболеваемости после пятой волны COVID-19. Эксперты полагают, что коронавирус в этой стране мог ликвидироваться самостоятельно.

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экстрасенс пандемия коронавирус
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