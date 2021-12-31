Актриса Дакота Джонсон рассказала о проблемах в отношениях с солистом Coldplay

Лос-Анджелес, 31 декабря. Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон заявила, что из-за плотного рабочего графика не всегда успевает видеться со своим бойфрендом, солистом группы Coldplay Крисом Мартином.

Джонсон и Мартин вместе около четырех лет. В интервью изданию Elle она призналась, что времени на романтику у них практически нет. Актриса настолько сильно устает, что в свои 32 года чувствует себя на 48 лет. Все это негативно отражается на отношениях.

«В конечном итоге нам просто хочется отдохнуть дома, в тишине и уюте. Большую часть свободного времени мы проводим у меня», — поделилась звезда.

Интересной особенностью их романа стала дружба Дакоты с бывшей избранницей Криса — Гвинет Пэлтроу. Таблоиды писали, что именно она помогла паре пережить кризис в отношениях.

Джонсон — дочь актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Она дебютировала в кино в 1999 году. Популярность пришла к актрисе после роли Анастейши Стил в романтической драме «Пятьдесят оттенков серого».

В разные годы Джонсон встречалась с актером Джорданом Мастерсоном и музыкантом Мэттью Хитом. В 2017 году у нее начался роман с Мартином, который старше артистки на 12 лет.

Ранее она прокомментировала скандалы, связанные с Джонни Деппом и Арми Хаммером. По словам Джонсон, актеры никогда не позволяли себе неэтично вести себя по отношению к ней.