Режиссер фильмов с участием звезд советского кино Гориккер скончался в 96 лет

Москва, 31 декабря. Известный режиссер советского и российского кино Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни. Трагическую новость подтвердил его сын.

Талант к постановка проявился у Гориккера еще в детстве. Начал он с организации кукольных спектаклей, когда ему было девять лет. Спустя два года будущий режиссер работал конферансье в Доме Красной Армии.

Почти полвека назад он сосредоточился на кинематографе. Акцент в своей работе Гориккер делал на участии в съемках профессионалов высокого уровня. В его фильмах были задействованы Михаил Пуговкин. Савелий Крамаров, Владимир Зельдин и еще десяток звезд.