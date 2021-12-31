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Режиссер фильмов с участием звезд советского кино Гориккер скончался в 96 лет

Общество
Режиссер фильмов с участием звезд советского кино Гориккер скончался в 96 лет
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 31 декабря. Известный режиссер советского и российского кино Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни. Трагическую новость подтвердил его сын.

Талант к постановка проявился у Гориккера еще в детстве. Начал он с организации кукольных спектаклей, когда ему было девять лет. Спустя два года будущий режиссер работал конферансье в Доме Красной Армии.

Почти полвека назад он сосредоточился на кинематографе. Акцент в своей работе Гориккер делал на участии в съемках профессионалов высокого уровня. В его фильмах были задействованы Михаил Пуговкин. Савелий Крамаров, Владимир Зельдин и еще десяток звезд.

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