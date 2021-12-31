Адвокат Юкша: фильм «Гранит» поможет вырастить в России поколение настоящих воинов

Москва, 31 декабря. Отдельное направление патриотических фильмов стоит создать в РФ, чтобы рассказывать обществу о героизме россиян и поддерживать культ справедливых воинов, заявил адвокат Янис Юкша после просмотра кинокартины «Гранит».

Фильм повествует о деятельности российских инструкторов в Мозамбике. Согласно сюжету, главный герой по прозвищу Гранит вместе со своим отрядом оказывается на военной базе в Муэдо. Местная армия не способна противостоять боевикам, поэтому ему приходится самостоятельно бороться с террористами.

«Мы должны растить другое поколение людей, культ справедливого и честного воина должен активно поддерживаться. И для этого нужно создавать качественные фильмы», — заявил Юкша в интервью «Политике сегодня».

В то же время адвокат отметил, что общество всегда ставило памятники мужественным людям, которые могли встать на защиту своих интересов. По его мнению, необходимо чаще снимать фильмы про храбрых воинов и развивать эту тематику в кинематографе.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный поделился впечатлениями после просмотра картины «Гранит». Он назвал фильм серьезным произведением, несущим важный смысл.