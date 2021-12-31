Экстрасенс Дарья Миронова спрогнозировала дефицит товаров из США в 2022 году

Санкт-Петербург, 31 декабря. Россиян ждет дефицит товаров и техники, поставляемых из США, в 2022 году. Таким прогнозом поделилась футуролог и экстрасенс Дарья Миронова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Спикер ответила на вопрос, будет ли в России наблюдаться рост цен и дефицит некоторых товаров, как это было, например, с автомобилями в уходящем году. По словам Мироновой, 2022 год будет характеризоваться финансовыми реформами и реструктуризациями.

«К сожалению, все, что касается оргтехники, по-прежнему будет востребованным и популярным, а значит, это говорит о том, что все-таки возникнет некий дефицит. Особенно это будет касаться смартфонов, планшетов и всего, что связано с американским производством. Я вижу, что американцы введут соответствующие санкции и ограничат поставку в российские регионы — вообще в Россию, на территорию РФ — своих товаров. Это вызовет ажиотаж и, конечно же, рост цен», — утверждает экстрасенс.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Что касается дефицита автомобилей, то он, по словам футуролога, сохранится в грядущем году, но при этом даст толчок развитию рынка. Как полагает спикер, будут введены новые варианты налогообложения, которые позволят продвигать российское автомобилестроение.

«Конечно, мы пока еще далеко не лидеры в этом, но, тем не менее, будет запущена хорошая пиар-акция, которая позволит улучшить максимально потребление возможного рынка, чтобы наш российский производитель развивался лучше, чем все остальные. Это касается автомобилей», — подчеркнула Миронова.

Экстрасенс ответила и на другие вопросы о ближайшем будущем в эфире Медиагруппы «Патриот». Футуролог затронула не только экономические, но и политические темы.