Баранец предсказал вхождение Украины в состав Чечни после выпада главы СНБО в адрес Кадырова

Киев, 31 декабря. Испуганная попытка главы СНБО Алексея Данилова ответить на грозное предупреждение Рамзана Кадырова может дорого обойтись Украине.

Украинская власть долго собиралась с духом и все-таки решила ответить на слова главы Чечни о военной реакции России на размещение баз НАТО на Украине. Опасную задачу возложили на главу Совета национальной безопасности Алексея Данилова, которого многие в украинском политикуме уже называют сбитым летчиком из-за скандальных разоблачений о его бандитском прошлом. Секретарь СНБО Украины дал большое предновогоднее интервью и в общей массе стандартных мифов о «российской угрозе» вставил шпильку в адрес Чечни и Рамзана Кадырова. Это было всего лишь одно предложение с намеком на события середины 90-х, но можно не сомневаться, что даже такой мелочный, испуганный ответ в Грозном услышат и проанализируют. После этого Украине и Данилову лично не позавидуешь.

government.ru / Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, иронично комментируя никчемную попытку официального Киева сохранить хорошую мину при плохой игре. Эксперт представил реакцию главы Чечни и заверил, что он высмеял бы Данилова и всю украинскую власть в первую очередь за плохую работу разведки и всех спецслужб в целом. Сегодня даже американцы прекрасно знают, что не стоит и мечтать о каких-либо авантюрах на Северном Кавказе так как Россия здесь крепка, как никогда.

Вообще таким ответом, по мнению военного эксперта, украинская власть навредила себе еще больше, если это еще возможно. Глава Чечни уже обещал, что если получит приказ, его спецназ оперативно усмирит Украину, а после выпада Данилова Зеленскому и компании стоит боятся кое-чего поинтереснее.

«Зря он это сказал. После предупреждения Кадырова в Киеве все просто обделались, ведь стало понятно, что Украина в случае чего просто исчезнет с политической карты мира. Выпад Данилова в каком-то смысле расширил эту опцию, и я не удивлюсь, что очень скоро Украина войдет в состав Чечни. Может быть в виде автономии, может быть еще в каком формате. А что касается лично Данилова, то легко представить, как быстро он покинет не только Украину, но и континент, как только «чеченские страхи» Киева начнут сбываться», — иронично отметил Баранец.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, когда чеченский спецназ может появиться на подступах к Киеву.