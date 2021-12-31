Сугробы в полметра: в Петербурге случился снежный коллапс перед самым Новым годом

В последний день 2021 года, 31 декабря, в Санкт-Петербург пришел циклон «Себастиян», который подарил горожанам не только теплую погоду в новогодний праздник, но и непрекращающийся снегопад, вызвавший немало проблем у жителей и гостей города уже с утра. На данный момент тротуары завалены снегом, по всему городу за считанные часы выросли сугробы высотой в полметра, но ожидаемо город никто не убирает. По факту в Петербурге перед самым Новым годом вновь случился снежный коллапс.

Коммунальные службы уже по привычному сценарию не сумели ликвидировать последствия снежной метели, поэтому люди, стремящиеся в спешке успеть подготовиться к Новому году, вынуждены утопать в сугробах и грязи. В связи с потеплением вернулась еще одна проблема, ставшая уже глобальной для Северной столицы, — сосульки-убийцы, угрожающие здоровью и даже жизни людей.

В социальных сетях возмущенные петербуржцы отмечают, что за месяц они не заметили принятых Смольным необходимых мер по улучшению качества уборки снега. С ноября горожане вынуждены сами расчищать свои дворы и улицы, раскапывать личные автомобили, стоять в пробках по несколько часов и медленно передвигаться по городу, опаздывая на работу и учебу. Местная администрация во главе с губернатором Александром Бегловым даже в новогодние и рождественские праздники не позаботилась о жителях Петербурга и о его туристах, которых немало.

Федеральное агентство новостей /

Горожане считают, что затянувшиеся снегопады продемонстрировали неэффективную работу властей города, которые даже не смогли подготовить город к смене сезона, организовать работу коммунальщиков, чтобы оперативно и качественно справиться с последствиями обильных осадков и заморозков. В социальных сетях жители Петербурга подчеркивают, что администрация Беглова полностью провалила снегоуборочную кампанию, что стало настоящим испытанием для людей с ограниченными возможностями.

«Сколько я могу писать? Уже пальцы устали с 17 декабря писать, а реакции нет! Карман Ленинского проспекта от улицы Доблести до проспекта Героев (по нечетной стороне) у дома 55 — огромная куча снега на парковке для инвалидов. В нашем квартале более 160 взрослых колясочников, которые передвигаются в том числе на автомобилях. До каких пор будут игнорироваться инвалиды и доступная среда?!» — задаются вопросами петербуржцы.

Кроме того, петербуржцы отмечают, что в последние часы перед наступлением новогодней ночи коммунальщики в некоторых районах в ускоренном режиме пытаются очистить снег от города, но со стихией, сковавшей город больше месяца назад, справиться сейчас уже не представляется возможным. От некачественной работы страдают все — пешеходы, водители, пассажиры.

Невские Новости /

«Коммунальщики торопятся перед Новым годом, машины закидывают снегом, пока дороги разгребают, валят снег на парковки да газон. Понятно, что торопитесь, но делайте работу свою качественно уже», — призывают жители.

«Перед Новым годом торопятся с уборкой снега, в результате — вся грязь на газоне, как так?» — недоумевают петербуржцы.

Кроме того, жалуются люди и на реагенты, которые превращают снег в непроходимую грязь. Горожане признаются, что с такой некачественной уборкой снега в Петербурге столкнулись впервые.

«На Планерной, 69, к. 1 у парадных такая слякоть, все несем ногами домой. Я не понимаю, зачем посыпали реагентами у парадных, теперь не пройти — сплошная каша. Такого бардака по уборке снега в нашем доме никогда не было, как в этом году», — жалуются люди.

Федеральное агентство новостей /

Новый год к нам мчится, но и он рискует застрять в снежных сугробах и задержаться из-за вечных пробок и большого количества дорожно-транспортных происшествий.

Праздник наступит уже через несколько часов, а Петербург благодаря равнодушию местной администрации и губернатора Александра Беглова рискует встретить его со старыми снежными проблемами — страшными заторами на дорогах, непреодолимыми сугробами и опасной для жизни и здоровья гололедицей.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН заявил, что не понимает, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет. Он выразил мнение, что к Новому году власти Санкт-Петербурга могли подготовиться лучше.