Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 14:17
14:14
Экономика
Министерство финансов Белоруссии констатировало рост госдолга страны на 0,9%
14:14
Весь мир
В Аравийском море перехвачено судно с иранским экипажем и крупным грузом наркотиков
14:13
Армия
Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с участием кораблей ТОФ и военнослужащих ВВО
14:11
Происшествия
Женщину с перерезанным горлом обнаружили в туалете парка Горького в Москве
14:11
Общество
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова записала поздравление с Новым годом из больницы
14:06
Происшествия
В Мордовии автомобиль опрокинулся в кювет
14:06
Весь мир
Минобороны Колумбии обвинило власти Венесуэлы в подготовке терактов на колумбийской территории
14:05
Весь мир
Глава СОМБ Иванов поздравил с наступающим Новым годом российских инструкторов и жителей ЦАР
14:04
Общество
В Крыму считают, что создание кластера даст развитие кролиководству на полуострове
14:03
Спорт
Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сугробы в полметра: в Петербурге случился снежный коллапс перед самым Новым годом

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 13:04
Общество
Сугробы в полметра: в Петербурге случился снежный коллапс перед самым Новым годом
Федеральное агентство новостей  / 

В последний день 2021 года, 31 декабря, в Санкт-Петербург пришел циклон «Себастиян», который подарил горожанам не только теплую погоду в новогодний праздник, но и непрекращающийся снегопад, вызвавший немало проблем у жителей и гостей города уже с утра. На данный момент тротуары завалены снегом, по всему городу за считанные часы выросли сугробы высотой в полметра, но ожидаемо город никто не убирает. По факту в Петербурге перед самым Новым годом вновь случился снежный коллапс.

Коммунальные службы уже по привычному сценарию не сумели ликвидировать последствия снежной метели, поэтому люди, стремящиеся в спешке успеть подготовиться к Новому году, вынуждены утопать в сугробах и грязи. В связи с потеплением вернулась еще одна проблема, ставшая уже глобальной для Северной столицы, — сосульки-убийцы, угрожающие здоровью и даже жизни людей.

В социальных сетях возмущенные петербуржцы отмечают, что за месяц они не заметили принятых Смольным необходимых мер по улучшению качества уборки снега. С ноября горожане вынуждены сами расчищать свои дворы и улицы, раскапывать личные автомобили, стоять в пробках по несколько часов и медленно передвигаться по городу, опаздывая на работу и учебу. Местная администрация во главе с губернатором Александром Бегловым даже в новогодние и рождественские праздники не позаботилась о жителях Петербурга и о его туристах, которых немало.

«Торопятся перед НГ, но делают все некачественно»: петербуржцы устали от плохой работы коммунальщиков
Федеральное агентство новостей /

Горожане считают, что затянувшиеся снегопады продемонстрировали неэффективную работу властей города, которые даже не смогли подготовить город к смене сезона, организовать работу коммунальщиков, чтобы оперативно и качественно справиться с последствиями обильных осадков и заморозков. В социальных сетях жители Петербурга подчеркивают, что администрация Беглова полностью провалила снегоуборочную кампанию, что стало настоящим испытанием для людей с ограниченными возможностями.

«Сколько я могу писать? Уже пальцы устали с 17 декабря писать, а реакции нет! Карман Ленинского проспекта от улицы Доблести до проспекта Героев (по нечетной стороне) у дома 55 — огромная куча снега на парковке для инвалидов. В нашем квартале более 160 взрослых колясочников, которые передвигаются в том числе на автомобилях. До каких пор будут игнорироваться инвалиды и доступная среда?!» — задаются вопросами петербуржцы.

Кроме того, петербуржцы отмечают, что в последние часы перед наступлением новогодней ночи коммунальщики в некоторых районах в ускоренном режиме пытаются очистить снег от города, но со стихией, сковавшей город больше месяца назад, справиться сейчас уже не представляется возможным. От некачественной работы страдают все — пешеходы, водители, пассажиры.

«Торопятся перед НГ, но делают все некачественно»: петербуржцы устали от плохой работы коммунальщиков
Невские Новости /

«Коммунальщики торопятся перед Новым годом, машины закидывают снегом, пока дороги разгребают, валят снег на парковки да газон. Понятно, что торопитесь, но делайте работу свою качественно уже», — призывают жители.

«Перед Новым годом торопятся с уборкой снега, в результате — вся грязь на газоне, как так?» — недоумевают петербуржцы.

Кроме того, жалуются люди и на реагенты, которые превращают снег в непроходимую грязь. Горожане признаются, что с такой некачественной уборкой снега в Петербурге столкнулись впервые.

«На Планерной, 69, к. 1 у парадных такая слякоть, все несем ногами домой. Я не понимаю, зачем посыпали реагентами у парадных, теперь не пройти — сплошная каша. Такого бардака по уборке снега в нашем доме никогда не было, как в этом году», — жалуются люди.

«Торопятся перед НГ, но делают все некачественно»: петербуржцы устали от плохой работы коммунальщиков
Федеральное агентство новостей /

Новый год к нам мчится, но и он рискует застрять в снежных сугробах и задержаться из-за вечных пробок и большого количества дорожно-транспортных происшествий.

Праздник наступит уже через несколько часов, а Петербург благодаря равнодушию местной администрации и губернатора Александра Беглова рискует встретить его со старыми снежными проблемами — страшными заторами на дорогах, непреодолимыми сугробами и опасной для жизни и здоровья гололедицей.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН заявил, что не понимает, почему в Москве убирают снег, а в Петербурге — нет. Он выразил мнение, что к Новому году власти Санкт-Петербурга могли подготовиться лучше.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сугробы в полметра: в Петербурге случился снежный коллапс перед самым Новым годом
петербург снегопад в петербурге снег новый год беглов
Комментировать