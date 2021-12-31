Читатели WSJ призвали Байдена не вмешиваться в ситуацию вокруг Украины

Вашингтон, 31 декабря. Властям США не стоит провоцировать Россию с помощью поддержки НАТО на ее границе с Украиной. Об этом заявили читатели The Wall Street Journal.

Пользователи Сети прокомментировали телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Он состоялся 30 декабря поздно вечером. Читатели WSJ после переговоров призвали американского лидера не вмешиваться в ситуацию вокруг Украины. Граждане Соединенных Штатов считают, что Вашингтону следует разобраться в проблемах, которые касаются непосредственно государства.

«Настало время нам перестать быть полицейским мира. Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие», — написал пользователь с ником Robert Reilley.

Prt Scr youtube.com / GoFly

Некоторые читатели обратились к фразе из известного мультфильма «Холодное сердце» и сделали жесткое заявление по Киеву и ситуации в Донбассе.

«Знаете, как сейчас часто цитируют "Холодное сердце", "отпусти и забудь". Просто отпустите уже Украину, она ничего не значит для народа Америки, но зато много значит для Джо (Байдена. — Прим.ред.) и его подручных в Пентагоне. Просто отпустите и забудьте! Из камня воду не выжмешь», — добавил комментатор с ником Neal Lehnert.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден продолжат обсуждать вопросы, которые были затронуты на переговорах 7 декабря. Одной из таких являлась ситуация на востоке Украине.