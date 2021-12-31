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Ирак и Иран планируют построить общую железнодорожную линию Шаламче — Басра

Весь мир
Ирак и Иран планируют построить общую железнодорожную линию Шаламче — Басра
ТАСС  /  Noe Falk Nielsen / ZUMAPRESS.com

Тегеран, 31 декабря. Власти Ирака и Ирана планируют начать строительство трансграничной железной дороги Шаламче –– Басра, проект которой находится в разработке уже долгие годы.

Интерес двух стран к этой идее вновь возник в прошлом году, прежде его реализация останавливалась еще на стадии переговоров. Отрезок длиной в 30 километров должен стать первой ж/д линией, соединяющей две соседние республики. Данный вопрос вновь был поднят в ходе визита в Багдад министра транспорта и городского развития Ирана Ростама Касеми и представителей Управления железнодорожным сообщением Исламской Республики.

«На протяжении почти 20 лет мы проводили с иракской стороной многочисленные переговоры по строительству ж/д пути Шаламче — Басра, подписав на различных этапах немало меморандумов, которые в итоге так и не принесли желаемых результатов», — сказал Касеми.

Чиновник сообщил, что между участниками встречи была достигнута договоренность о начале реализации проекта в следующем месяце, что станет для Ирана и Ирака «большим шагом вперед» в деле расширения торговли и увеличения объемов грузопассажирских перевозок. Программа финансирования одобрена иракским кабмином еще в апреле, оплачивать проводимые работы планируется за счет иранской полуправительственной благотворительной организации «Фонд Мостазафан». Касеми заявил, что Багдад и Тегеран в течение двух месяцев намерены создать совместное предприятие, которое займется выполнением работ по прокладке путей.

В свою очередь министр транспорта Ирака Насер аш-Шибли опроверг утверждения СМИ о том, что между странами в ходе визита делегатов Исламской Республики было подписано какое-либо соглашение касательно этого проекта. Он подчеркнул, что по итогам переговоров был заключен лишь меморандум, который не является документом, обязательным к исполнению.

Железная дорога Шаламче — Басра, как считается, станет частью более широкого проекта «Один пояс — один путь», который продвигает Китай. Также в дальнейшем ожидается соединение железнодорожной сети с Сирией, что позволит упростить поездки между странами для их граждан.

В настоящее время основной грузопассажирский поток между Ираном и Ираком странами проходит через несколько пограничных пунктов пропуска. Также действует прямое авиасообщение между аэропортами Тегерана и Багдада, а в 2018 году для снижения нагрузки на наземных переходах в Басре возобновились водные рейсы через реку Арванд в районе Шаламче.

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