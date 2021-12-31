Набиуллина посоветовала не торопиться с оформлением ипотеки

Москва, 31 декабря. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала не поддаваться страху, что ипотека может вскоре подорожать.

Она предложила потенциальным заемщикам внимательно принимать решение о приобретении жилья в ипотеку. По ее словам, проценты по кредитам будут расти не так интенсивно, как ключевая ставка и инфляция. Необходимо внимательно смотреть на потребности каждой отдельной семьи.

«Когда люди видят, что и цены на жилье растут и ставки могут начать расти, стараются купить это жилье. Не надо здесь поддаваться такому ажиотажному эмоциональному поведению, надо посмотреть внимательно на ситуацию», — заявила Набиуллина в эфире телеканала «Россия-24».

Россия уже приблизилась к пределу роста ипотеки по соотношению доли семей с ней и среднего уровня располагаемых доходов, констатировала ранее глава ЦБ.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков ожидает, что в новом году подорожает ипотека и кредиты для непривитых граждан. Скорее всего, появится дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации, приводит его мнение «ФедералПресс».