Суд Нью-Йорка признал фармацевтическую компанию Teva причастной к смерти 500 тысяч американцев

Олбани, 31 декабря. Фармацевтическая кампания Teva виновна в провоцировании эпидемии опиоидной зависимости в штате Нью-Йорк. К такому выводу пришел суд округа Саффолк, который вынес соответствующее решение 30 декабря.

В своем вердикте присяжные пришли к выводу, что фармацевтическая компания сыграла определенную роль в эпидемии употребления опиоидами, с которой связывают более 500 тыс. смертей, случившихся в США за последние два десятилетия.

«Teva Pharmaceuticals США и другие ввели американский народ в заблуждение относительно истинной опасности опиоидов. Сегодня мы сделали значительный шаг в исправлении ошибок, которые эта страна коллективно пережила за последние два десятилетия», — говорится в пресс-релизе, который был выпущен после оглашения приговора.

Федеральное агентство новостей

Сообщается, что сумма штрафа, который предстоит выплатить Teva будет определена в ходе отдельного судебного разбирательства.

Представители израильской компании Teva, которая производит обезболивающие средства, содержащие мощный искусственный опиоид фентанил, заявили, что компания «категорически не согласна» с приговором и планирует подать апелляцию.

«Истцы не представили никаких доказательств выписывания подозрительных или необязательных с медицинской точки зрения рецептов», — говорится в заявлении компании.

Судебный процесс против Teva является частью обширной правовой кампании, которую власти многих штатов ведут против крупных фармацевтических фирм, которые, как считается, причастны к смертям 500 тыс. американцев, погибших в результате передозировок опиоидами. Считается, что ключевую роль в этом сыграло агрессивное продвижение на рынке мощных болеутоляющих со стороны крупных фармацевтических компаний и дистрибьюторов лекарств. Отмечается, что во многих случаях врачи, которые имели материальную заинтересованность в сбыте болеутоляющих, выписывали рецепты на вызывающие привыкание препараты даже в тех случаях, когда пациенты в этом не нуждались. В результате этого сотни тысяч американцев были введены в русло опиоидной наркомании и скончались от передозировки наркотиков.

Федеральное агентство новостей

В иске, поданном властями штата Нью-Йорк фармацевтические компании обвинялись в нарушении своих юридических обязанностей «с целью получения прибыли от чумы, которая, как они знали, будет развязана». Штат заявил, что действия производителей лекарств, были направлены на то, чтобы ввести людей в заблуждение и преуменьшить серьезные риски опиоидной зависимости, и что дистрибьюторы наркотических препаратов обходили системы, предназначенные для ограничения заказов на обезболивающие.

«Они пытаются сказать, что продают легальные продукты. Единственная проблема в том, что они продают их незаконно», — заявил адвокат Хантер Школьник.

Власти штата Нью-Йорк заявили, что опиоидный кризис обошелся штату в сотни миллионов долларов, которые были затрачены на лечение наркотической зависимости и другие расходы. Юристы округов предположили, что Teva может быть привлечена к ответственности за ущерб в размере десятков миллиардов долларов.

В других штатах, которые ведут аналогичные разбирательства на сегодняшний день вынесены вердикты по нескольким делам, при этом четкого консенсуса по результатам нет. Суд Оклахомы в 2019 году вынес обвинительное решение против Johnson&Johnson, но верховный суд штата отменил это решение в ноябре. Суд Калифорнии в ноябре вынес решение в пользу производителей лекарств, включая Teva, а федеральный суд в Кливленде встал на сторону правительств двух округов Огайо, у которых были претензии к аптечным сетям. В Западной Вирджинии судебное разбирательство завершено, но судья еще не вынес решения, в штате Вашингтон судебное разбирательство продолжается. Тысячи других дел находятся в процессе рассмотрения в судах по всей стране.

Global Look Press / Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Кроме того, несколько компаний заключили досудебные соглашения, согласившись выплатить многомиллиардные компенсации. Дистрибьюторы лекарств AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson, а также производители лекарств Johnson&Johnson, Mallinckrodt Pharmaceuticals, достигли общенациональных соглашений с совокупными выплатами, потенциально превышающими 30 миллиардов долларов. Большая часть денег будет направлена на борьбу с наркотиками.