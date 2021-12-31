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Энергокризис привел к подорожанию электричества в Италии на 55%

Экономика
Энергокризис привел к подорожанию электричества в Италии на 55%
ФБА «Экономика сегодня»

Рим, 31 декабря. Энергокризис в Италии обернулся для населения ростом стоимости газа и электричества, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление по регулированию энергосетей и окружающей среды Италии (Arera).

Подорожание начнется уже в первом квартале 2022 года. Цена на газ вырастет на 41,8%, стоимость электричества — на 55%.

В Area объяснили подорожание выросшими ценами на энергоносители. При этом отмечается, что только благодаря поддержке властей Италии цены на электричество не поднялись на 65%, а на газ — на 59,2%.

«Для 2,5 млн домашних хозяйств, имеющих право на социальные бонусы за электроэнергию, и для 1,4 млн домохозяйств, получающих льготы за газ, повышение тарифов будет существенно компенсировано»,— заявили в ведомстве.

Стоимость газа в Европе в декабре превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Это стало следствием ошибочного решения Еврокомиссии, касающегося долгосрочных контрактов на поставку газа в ЕС. Из-за этого странам региона пришлось покупать газ по рыночной стоимости, исходя из текущей ситуации на рынке.

Между тем заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» близится к завершению. Новый маршрут послужит для стабилизации цен на европейском рынке, цитирует «ФедералПресс» президента РФ Владимира Путина.

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италия газ электроэнергия энергокризис
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