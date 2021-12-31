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Анна Дзюба зарабатывает на рекламе интим-товаров после ухода из Artik и Asti

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 12:07
Шоу-бизнес
Анна Дзюба зарабатывает на рекламе интим-товаров после ухода из Artik и Asti
instagram.com  /  @astiselfmade

Москва, 31 декабря. Бывшая солистка коллектива Artik и Asti Анна Дзюба возмутила поклонников новой рекламой. Певица начала зарабатывать на продвижении интим-товаров в соцсети.

Исполнительница опубликовала в Instagram пост, предназначенный для категории 18+. Знаменитость завела разговор о взрослых вещах и отметила, что обсуждать подобные темы публично не принято.

«Но я никогда не стеснялась ничего подобного и всегда открыта к любым разговорам о чем-то сокровенном, что касается меня лично», — подчеркнула Дзюба.

Анна Дзюба зарабатывает на рекламе интим-товаров после ухода из Artik и Asti
Prt Scr instagram.com / @astiselfmade

Однако публикация экс-солистки Artik и Asti оказалась вовсе не рассказом о своем опыте, а рекламой интимной смазки. Это разозлило подписчиков певицы, которые ждали новостей о ее музыкальной карьере. Некоторые предположили, что Дзюбе приходится зарабатывать таким способом из-за проблем с деньгами.

«Блин, ну зачем?! Мы так ждали новостей о музыке»;

«Стыдоба!»;

«Я так полагаю, что финансовый напряг подтолкнул к такого рода посту»;

«Лучше бы песню новую услышать, а не вот это все», — негодовали поклонники.

Бывший коллега Asti Артем Умрихин, известный как Artik, продолжает музыкальную карьеру после ухода солистки. Недавно музыкант представил новую композицию, которую он создал с певицей Ханной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Дзюба зарабатывает на рекламе интим-товаров после ухода из Artik и Asti
Asti Анна Дзюба artik
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