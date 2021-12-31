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Посол Любинский подтвердил стремление России и Австрии активизировать партнерские связи

Политика
Посол Любинский подтвердил стремление России и Австрии активизировать партнерские связи
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Вена, 31 декабря. Москва и Вена намерены дать импульс традиционным партнерским связям, а также осуществить совместные проекты в 2022 году.

Об этом сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, передает РИА Новости. Власти обеих стран настроены на реализацию целого ряда совместных проектов и интересных инициатив, подчеркнул он.

«В ближайшей повестке дня – и эту тему хотел бы выделить отдельно – активизация давних традиционных партнерских связей между столицами наших стран – Москвой и Веной», — сказал дипломат.

Ранее Любинский рассказал об ожиданиях Австрии касательно ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Вена выступает против того, чтобы газовая магистраль использовалась в качестве инструмента давления на Москву и надеется на скорейший запуск проекта, отметил российский посол.

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россия австрия любинский
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