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«Арена Омск» уже наполовину готова
Общество
«Арена Омск» уже наполовину готова
Prt Scr youtube.com  /  ГТРК Иртыш

Омск, 31 декабря. В руководстве омского хоккейного клуба «Авангард» прокомментировали ход строительства спорткомплекса «Арена Омск».

По данным клуба, техническая готовность здания уже достигла 50%. К началу 2022 года будет завершен монтаж всех основных конструкций. Возведены все шесть этажей спорткомплекса, полностью смонтированы трибуны, кровля, завершено остекление зрительских павильонов досмотра, запущен индивидуальный тепловой пункт, функционирует теплоснабжение, сообщает «Омск-Информ».

Сейчас продолжаются работы по теплоизоляции здания, монтируются металлоконструкции холодного и теплого контуров фасада, внешние и внутренние инженерные сети, ведется отделка внутренних помещений по мере установки перегородок. На объект уже доставлено холодильное оборудование для подготовки льда. Началась поставка вентиляционного оборудования. Отмечается, что через год на льду комплекса «Арена Омск» должны пройти матчи молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ).

Ранее ФАН сообщал о подведении итогов традиционной Национальной спортивной премии. В номинации «Лучший спортивный объект России» победила «Белгород Арена».

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