Рост индекса Dow Jones продолжается в течение пяти торговых сессий

Нью-Йорк, 31 декабря. Один из ключевых индексов американского фондового рынка продолжает беспрерывный рост на протяжении пяти торговых дней, сообщает «Интерфакс».

Индекс Dow Jones Industrial Average проходит период безоткатного роста. Похожая ситуация ранее была зафиксировано в ноябре. Одновременно с этим снижаются котировки индексов Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite.

«Похоже, что новости прошлой недели, подтвердившие, что штамм «омикрон» не так опасен, как предыдущие штаммы, поддерживают интерес участников рынка к рискованным активам и на этой неделе», — отметил руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

В середине декабря Dow Jones достиг месячного минимума. Тогда это было связано с опасениями инвесторов и спекулятивной активностью.