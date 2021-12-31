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Погранвойска Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ливии
Весь мир
Погранвойска Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ливии
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Тунис, 31 декабря. Вооруженные силы республики арестовали группу наркоторговцев, пытавшихся перевести контрабандой запрещенные вещества в страну. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте недалеко от города Дахиба к югу от столицы. Военнослужащие погранвойск заподозрили автомобиль с несколькими людьми. При тщательном осмотре транспортного средства обнаружены плотно завернутые 25 мешков.

«Специалистам удалось пресечь попытку контрабанды почти 50 тысяч таблеток «экстази» из Ливии в Тунис», — говорится в сообщении.

Задержанных граждан доставили в отделение полиции на допрос. Следователи пытаются установить их подельников и заказчиков, а также пути контрабанды. Главной целью мероприятия является перекрытие маршрута поставок запрещенных веществ в республику.

Изъятые таблетки направили на склад вещественных доказательств. По завершению расследования и вынесению обвинительного приговора их уничтожат.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, как наркотики попадают на Север Африки. Запрещенные вещества в основном доставляются с Запада через Атлантический Океан и через контрабандные сети распространяются по континенту.

Погранвойска Туниса пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ливии
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

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ливия тунис наркотики
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