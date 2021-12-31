Басков пообещал заботиться о Киркорове в старости

Москва, 31 декабря. Золотой голос России Николай Басков в программе «Привет, Андрей!» заявил, что Филипп Киркоров не является его соперником. Артист пошутил о недалекой старости поп-короля.

Басков и Киркоров за последние годы сильно сблизились. Музыканты вместе путешествуют, ходят в кино и обсуждают новости. Киркоров может запросто позвонить другу и предложить прогулку по ночной Москве. В эфире шоу Андрея Малахова они в очередной раз подтвердили дружеские чувства. Бывший супруг Аллы Пугачевой заявил, что у него нет соперников, кроме Баскова.

«Какой я тебе соперник! Я твоя счастливая старость. Ты же сам сказал, чтобы я о тебе заботился», — парировал артист.

Тут в разговор вмешался Валерий Леонтьев, поинтересовавшись, будет ли кто-то заботиться о нем. Неутомимый Басков согласился взять на себя все хлопоты. Исполнитель хита «Дельтаплан» пошутил, что «теперь спокоен за свою старость».

Ранее Басков пожаловался на нехватку денег для ремонта шикарного особняка на Рублевке. Певец хотел бы иметь в доме турецкую и русскую бани, огромный бассейн и спортивный зал. Пока отделочные работы не закончены, музыкант проживает в столичной квартире.