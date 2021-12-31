Экономист Колганов: рубль сохранит устойчивые позиции в 2022 году

Москва, 31 декабря. Национальная валюта России в следующем году будет находиться приблизительно в тех же пределах, что и в 2021-м, заметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» доктор экономических наук, заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Колганов.

Главное влияние на рубль будут оказывать цены на нефть, газ и сырьевые товары, так как они остаются основным предметом экспорта страны. Российская экономика останется зависимой от конъюнктуры мирового рынка, но с тенденцией к ослаблению.

«Я думаю, в 2022 году общая тенденция цен на сырьевые товары будет заключаться в росте, хотя и не таком значительном, как было в 2021 году», — заявил Колганов.

Опрошенные РБК аналитики ранее заявили, что волатильность не помешала рублю стать одной из лучших валют развивающихся рынков. Его уровень поддержали экспортные цены на биржевые товары.

Директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков предположил, что в январе в условиях снижения спроса на основные товарные группы есть вероятность некоторого ослабления рубля. Однако это будет некритично, приводит его прогноз телеканал «Санкт-Петербург».