Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом. Дипломат рассказала, что отметит праздник в Подмосковье.

В беседе с журналистами российских СМИ Захарова поделилась своими планами на новогодние праздники. В выходные дни официальный представитель министерства намерена отправиться в один из регионов РФ. Возможно, она посетит Тверь.

Россиянам Захарова пожелала, в первую очередь, мира и умение его ценить.

«В первую очередь я желаю всем мира. А во вторую — ценить его и беречь. В-третьих, конечно, благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости. Умения радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все то хорошее, что с нами происходит», — говорится в комментарии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с новогодними праздниками американского коллегу Джо Байдена. Глава государства подчеркнул, что Москва и Вашингтон могут и должны конструктивно взаимодействовать.