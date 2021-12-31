Сын Наташи Королевой рассказал о новом опыте, который он приобрел в уходящем году

Москва, 31 декабря. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко подвел итоги уходящего года. Юноша рассказал подписчикам о новом опыте, который ему удалось приобрести.

Молодой человек последовал примеру многих звезд и пользователей соцсетей и поделился итогами 2021 года на своей странице в Instagram. Сын Королевой от стриптизера и бодибилдера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, опубликовал снимки, на которых предстал перед поклонниками в костюме тигра, а также в образе современного Деда Мороза.

По словам Глушко-младшего, за уходящий год он пережил много интересного. Например, сын исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» попробовал себя в роли ведущего канала Муз-ТВ. Кроме того, он принял участие в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети» вместе со звездной матерью.

«За все это время я набрался опыта и новых впечатлений. Мой энтузиазм растет каждый день, и мне не терпится узнать, что готовит для меня Новый год!» — поделился с поклонниками сын Королевой.

В уходящем году внимание к Глушко-младшему было приковано в том числе благодаря событиям в его личной жизни. Сын певицы планировал жениться на своей возлюбленной, которая раньше работала стриптизершей. При этом Наташа Королева не верит в скорую свадьбу сына с избранницей.