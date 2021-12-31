В Набережных Челнах пресекли деятельность лжецелительницы

Набережные Челны, 31 декабря. В МВД России по Татарстану прокомментировали задержание опасной аферистки-лжецелительницы.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, полицейские Набережных Челнов задержали 46-летнюю жительницу Удмуртии, которая за 6500 рублей пообещала 28-летней работнице одной из местных аптек «вылечить» ее ребенка с помощью магических ритуалов, сообщает KazanFirst. Оказалось, что мошенницу ранее уже дважды привлекали к ответственности за подобные махинации. Было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет колонии.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в Екатеринбурге в отношении девушки, которая грабила пожилых людей под предлогом проведения магических ритуалов. Следствие выяснило, что от действий аферистки пострадали не менее двух пенсионерок.