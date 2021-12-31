«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Александр Коробко

Гостем нового выпуска передачи «Грани свободы» с Мирой Тэрада стал журналист, режиссер, глава студии «Русский час» Александр Коробко.

Глава Фонда борьбы с репрессиями обсудила с экспертом ситуацию в Донбассе. Мужество жителей ЛНР и ДНР «встроено в их ДНК», уверен Коробко. Выживаемость, воля к свободе и победе роднит их с жителями Петербурга, пережившими блокаду. Журналист рассказал, что закаленные непрекращающимся военным конфликтом жители республик пандемию коронавируса восприняли намного менее болезненно, нежели граждане более благополучных стран. Как говорится, все познается в сравнении.

Конечно, говоря о Донбассе, невозможно не упомянуть и основной источник его проблем. Коробко четко разграничивает для себя «братскую Украину» и Незалежную, стремящуюся к Западу, которая сейчас, по его мнению, нуждается в первую очередь в денацификации. Однако ДНР и ЛНР долгий и мучительный процесс возвращения страны к корням затронуть не должен, ведь на них «нет этого греха».

Александр Коробко также объяснил, что необходимо предпринять для достижения мира в Донбассе и в какую ловушку попал Владимир Зеленский. Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Грани свободы» с Мирой Тэрада.