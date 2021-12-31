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«Молодежи нужен «Гранит»: депутат Соболев заявил о нехватке патриотического кино
Общество
«Молодежи нужен «Гранит»: депутат Соболев заявил о нехватке патриотического кино
кадр из фильма «Гранит»  / 

На сегодняшний день существует много фильмов, которые не только не помогают воспитывать в молодежи патриотизм, но и вредны для нее. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Собеседник издания поприветствовал премьеру фильма «Гранит», рассказывающего о российских инструкторах в Мозамбике.

«Он нужен и полезен для молодежи. Для граждан нашей великой страны таких фильмов очень мало. Это прискорбно и вызывает тревогу. Люди должны быть готовы защищать свою Родину. Нужно развивать наши вооруженные силы. Наша страна должна быть свободна, независима. Для этого нужны такие люди, которые жили накануне Великой Отечественной войны. Тогда каждый был готов закрыть грудью амбразуру дзота», — сказал депутат.

Виктор Соболев также поделился своими размышлениями об обстановке на кинорынке.

«Многие современные фильмы попросту антипатриотичны и вредны для молодежи. Просто диву даешься, как такое может быть в нашей стране, у которой есть великая история, великие предки. Буквально не так давно наша страна выиграла войну у вооруженной до зубов Европы», — пояснил собеседник ФАН.

«Мы русские! Какой восторг!»: депутат Соболев поприветствовал выход фильма «Гранит»
wikipedia.org / Дмитрий Григорьевич Левицкий / Public Domain

В завершение он напомнил об одном ярком эпизоде в истории отечества.

«Наш великий полководец Александр Суворов, когда осуществил штурм Измаила, воскликнул: «Помилуй бог, мы — русские! Какой восторг!» Мы всегда отличались и коллективизмом, и патриотизмом, и умением защищать свою Родину. Молодежь должна воспитываться так, чтобы наша страна развивалась», — подытожил народный избранник.

Ранее публицист Игорь Кимаковский в беседе с ФАН заявил, что такие картины, как «Гранит», заменяют собой голливудский ширпотреб. По его словам, каждая категория населения найдет в этой ленте что-то свое.

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