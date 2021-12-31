Наталья Подольская опубликовала семейное фото с Никитой Пресняковым и его женой

Москва, 31 декабря. Участница пятой «Фабрики звезд» Наталья Подольская порадовала поклонников милым фото перед Новым годом. Супруга композитора и певца Владимира Преснякова — младшего собрала для снимка членов их большой семьи.

Певица опубликовала семейную фотографию на своей странице в Instagram. Артистка поздравила подписчиков с наступающим Новым годом с помощью этого снимка.

«Мира, добра, крепких надежных отношений в семье и здоровья! Любовь в сердце», — оставила пожелания для поклонников исполнительница.

На фото можно увидеть саму Подольскую с мужем и их сыновьями, причем младшего мальчика певица держит на руках. Рядом с Владимиром Пресняковым — младшим стоит его сын от Кристины Орбакайте — музыкант Никита Пресняков. Внук Аллы Пугачевой позирует со своей женой, блогером Аленой Красновой.

Prt Scr instagram.com / @nataliapodolskaya

Кроме того, на снимке присутствуют родители супруга Подольской — Владимир и Елена Пресняковы. Со стороны самой певицы на фото есть ее мать Нина с внучками от другой дочери, а также сестра-двойняшка артистки Юлиана. Подписчиков участницы пятой «Фабрики звезд» семейный снимок привел в восторг.

«Какая у вас большая и дружная семья!»; «Какая же у вас замечательная, большая и крепкая семья!!! Красивые, одухотворенные, порядочные — всех благ в наступающем Новом году!!!» — написали восхищенные комментаторы.

Ранее Наталья Подольская и ее муж приобрели московские квартиры для сыновей. Звездная пара заранее озаботилась решением вопроса с жильем детей.