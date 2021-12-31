Москва, 31 декабря. Компания «Яндекс» получила от международного рейтингового агентства Fitch долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне BBB. Об этом сообщает портал «Финам».

По мнению экспертов, прогноз стабильный. Они прогнозируют, что значительные денежные потоки, которые «Яндекс» генерирует в сегменте поиска и порталов, дадут ему возможность в краткосрочной и среднесрочной перспективе инвестировать в новые сферы. Прежде всего имеются в виду такие отрасли, как электронная коммерция, доставка еды и медиа.

«Fitch Ratings впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне BBB со стабильным прогнозом», — указано в сообщении Fitch.

«Яндекс» планирует представить финансовые услуги для российского рынка, сообщил ранее управляющий директор Тигран Худавердян. В частности, принадлежащий компании банк намерен получить конкурентное преимущество, выдавая кредиты гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых.