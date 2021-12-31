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Лавров: Россия и Белоруссия развивают военное партнерство из-за агрессивности Запада

Армия
Лавров: Россия и Белоруссия развивают военное партнерство из-за агрессивности Запада
mid.ru  /  Пресс-служба МИД России

Москва, 31 декабря. Россия и Белоруссия укрепляют военное взаимодействие в рамках Союзного государства для эффективного купирования угроз со стороны НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад не желает идти на компромиссы и продолжает усиливать свою милитаристскую инфраструктуру у границ РФ и Белоруссии, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Обновленная военная доктрина Союзного государства в полной мере учитывает значительные изменения военно-политической обстановки в Восточной Европе, произошедшие за последние годы», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия и Белоруссия обладают всеми возможностями для нейтрализации угроз со стороны Североатлантического альянса. Ранее министр иностранных дел РФ рассказал о российских предложениях Западу о создании новой системы договоренностей по взаимным гарантиям безопасности.

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нато лавров союзное государство
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