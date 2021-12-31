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Пас Свечникова помог «Каролине» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ

Спорт
Пас Свечникова помог «Каролине» разгромить «Монреаль» в матче НХЛ
ТАСС  /  Josie Lepe

Роли, 31 декабря. Результативная передача российского нападающего Андрея Свечникова помогла «Каролине Харрикейнз» победить «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

«Каролина» со счетом 4:0 обыграла «Монреаль» в последней домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ в 2021 году. Заброшенными шайбами в матче, который прошел на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена», отметились Нино Нидеррайтер, Сет Джарвис и Теуво Терявяйнен, оформивший дубль. Российский форвард Андрей Свечников провел на льду 15 минут и 32 секунды, сделав результативную передачу. Нападающий «Каролины» нанес один бросок, провел три силовых приема, совершил один перехват и одну потерю.

Ранее защитник австрийского «Тироля» и молодежной сборной России по футболу Леон Классен перешел в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

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