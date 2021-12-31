Россия поставляет оружие Сербии: эта страна не станет вступать в НАТО

Сербы закупают у России военную технику. Лидер страны Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО: слишком тесны связи балканских славян и русских. Но Белград приложит усилия, чтобы не идти на конфронтацию с Брюсселем. Об этом ФАН рассказал эксперт по международным отношениям Алексей Мухин.

Накануне стало известно, что Белград закупает у Москвы оборонительные вооружения и рассматривает возможность покупки самолетов и систем ПВО. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил:

«Пока Сербией руководит Вучич и пока я в структуре безопасности, Сербия не станет членом НАТО».

Директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что сербы не пойдут в военный альянс НАТО. На это есть много причин, важнейшие из которых — память об агрессии США и бомбежках Югославии в 1999 году, а также дружба с русскими.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Сербия ясно показала, что в НАТО вступать не будет. Но отношения с Евросоюзом у Белграда одновременно и сложные, и тесные. Сближение Сербии и России будет продолжаться. Между нашими народами крепкие культурные и исторические связи. В Североатлантический альянс сербы не пойдут, но их правительству придется маневрировать между Евросоюзом и Россией. Сербские власти считают позицию страны уникальной, они попытаются эксплуатировать эту модель и вести сбалансированную политику. Пока что у Белграда получалось усидеть на двух стульях. Как долго подобное сможет продолжаться, покажет время», — пояснил политолог.

Эксперт уточнил, что в обозримом будущем проблема Косово ему видится пока что неразрешимой. По мнению собеседника ФАН, что-то может сдвинуться с мертвой точки, если радикально настроенные этнические албанцы, проживающие на территории Косово, пойдут на военный конфликт. В урегулировании эксцесса примет участие мировое сообщество, в первую очередь Россия.

Раннее ФАН рассказал про статью польского политолога о том, как вооруженные силы Польши победят армию России. Военный эксперт Алексей Леонков назвал эту публикацию абсурдной фантастикой.