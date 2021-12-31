Эфир: экстрасенс Миронова рассказывает, чего ждать России и миру в 2022 году

Санкт-Петербург, 31 декабря. Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова делится своим взглядом на ближайшее будущее, которое ждет Россию и мир в 2022 году. Предсказательница дает свой прогноз по разным проблемам в эфире Медиагруппы «Патриот».

Миронова отвечает на различные вопросы, волнующие многих людей. Например, она рассказывает, какие события произойдут в глобальной политике в грядущем году, и предполагает, сможет ли мир наконец окончательно победить пандемию коронавируса.

Экстрасенс делится прогнозами о возможном росте цен и дефиците товаров, антироссийских санкциях со стороны США и ЕС, а также о судьбе лидеров некоторых стран. Футуролог старается предугадать, какие президенты могут покинуть свой пост до конца 2022 года по разным причинам: Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган или Александр Лукашенко.

Дарья Миронова затрагивает и тему, важную для петербуржцев. Она прогнозирует, смогут ли власти Санкт-Петербурга решить проблему со снегом или губернатору Александру Беглову придется уйти в отставку.