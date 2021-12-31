Трое миротворцев ООН пострадали при подрыве на мине в ЦАР

Банги, 31 декабря. Трое сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) получили серьезные ранения при подрыве на мине в центральнаофриканской префектуре Мамбере-Кадеи (юго-запад страны).

Как стало известно, пострадали выходцы из Танзании. Колонна спецтехники выдвинулась из города Берберати в сторону временных контрольных пунктов, расположенных на расстоянии приблизительно ста километров от него.

«Трое миротворцев МИНУСКА пострадали, в том числе один серьезно, в четверг утром возле деревни Батури-Боле в префектуре Мамбере-Кадей, когда их автомобиль подорвался на неопознанном взрывном устройстве. Тяжелораненого солдата доставили в Буар для лечения перед его эвакуацией в Банги», — сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Примечательно, что сразу после подрыва руководство миссии «решительно осудило» применение самодельных взрывных устройств членами радикальных группировок в ЦАР. Однако стоит напомнить, что командование МИНУСКА не раз обвинялось в поддержке боевиков и передаче им наступательного и оборонительного вооружения, среди которого были и противопехотные мины.

Trois Casques bleus tanzaniens ???????? de la #MINUSCA ont été blessés, dont l’un grièvement, jeudi 30/12/202 près du village de Batouri Bole, dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï (sud-ouest de la #RCA???????? https://t.co/4Sefjn8SgD pic.twitter.com/o78NRDrsKJ — MINUSCA (@UN_CAR) December 31, 2021

Кроме того, в конце сентября Radio Notre Damme сообщало, что жители небольшого городка Золе видели, как сотрудники бангладешского контингента ООН пытались установить смертоносные устройства на дороге.

Таким образом, заигрывание руководства миссии с членами радикальных группировок приводит к ранениям в рядах самих «голубых касок».