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Минобороны РФ: в Крыму будет создан новый полигон для учений десантных войск

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 11:01
Армия
Минобороны РФ: в Крыму будет создан новый полигон для учений десантных войск
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 31 декабря. Боевая подготовка личного состава российских десантных войск на Крымском полуострове будет проходить с использованием нового тренировочного полигона.

О создании полигона Старокрымский в Республике Крым и перевооружении несколько десантно-штурмовых подразделений ВС РФ на новую боевую технику в 2022 году сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Воздушно-десантные войска в 2022 учебном году продолжат совершенствоваться как основа сил быстрого реагирования Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось о начале масштабных учений мотострелкового соединения Южного военного округа. О страхе военнослужащих НАТО перед российскими десантниками информировал «Царьград».

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