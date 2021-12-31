Минобороны РФ: в Крыму будет создан новый полигон для учений десантных войск

Москва, 31 декабря. Боевая подготовка личного состава российских десантных войск на Крымском полуострове будет проходить с использованием нового тренировочного полигона.

О создании полигона Старокрымский в Республике Крым и перевооружении несколько десантно-штурмовых подразделений ВС РФ на новую боевую технику в 2022 году сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Воздушно-десантные войска в 2022 учебном году продолжат совершенствоваться как основа сил быстрого реагирования Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось о начале масштабных учений мотострелкового соединения Южного военного округа. О страхе военнослужащих НАТО перед российскими десантниками информировал «Царьград».