Русские пользователи Reddit объяснили американцам, почему их раздражают стереотипы

Москва, 31 декабря. Читатели популярного форума Reddit постарались донести до американцев, что им следует знать о России и ее жителях.

Комментаторы из разных стран высказали свои мысли по поводу стереотипов, которые ходят среди граждан США о русских, политическом устройстве России, бурных 90-х и терпимости к меньшинствам.

«Мне кажется, американцы плохо разбираются в социальной структуре разных стран. Например, когда я общался с русскими студентами, оказалось, что вопросы ЛГБТ и феминизма их не заботят», — пишет один из пользователей.

Некоторые комментаторы попытались объяснить, что Россия — это другая страна, с большим разнообразием национальностей. Многие осудили стереотипы, которые сформировались у иностранцев по фильмам типа «Красной жары». Шутки насчет коммунизма и СССР не нравятся многим пользователям, они посчитали этот юмор не смешным, а больше раздражающим.

«Если человек из России, он вовсе не обязательно русский. Не путайте гражданство и национальность. Мы все граждане Российской Федерации, но не обязательно русские», — пояснил пользователь с ником Ildared.

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Читателям не понравился тот факт, что американцы не воспринимают другие нации, а ведь у многих история гораздо длиннее, чем у жителей США. Кроме того, читатели прокомментировали отношение россиян к тому факту, что американцы транслируют свои проблемы на другие страны.

«Русских вообще не интересуют ни ЛГБТ, ни феминизм, — разве что тонкая прослойка полуамериканизированных леваков западного толка. Но вы продолжайте промывать себе мозги. А то ненароком узнаете настоящий мир — придется пересматривать свои взгляды», — написал Queetuiree.

По поводу ЛГБТ читатели заявили, что в России никто ничего не запрещает, главное — не рекламировать. Однако большинство россиян придерживается традиционных ценностей и относится ко всему прагматично.

Федеральное агентство новостей /

«Что мы не агрессоры и никому не угрожаем. Всего лишь хотим, чтобы нас оставили в покое, не учили нас, как жить, и не навязывали никаких ценностей. И еще: если человек не давит фальшивую улыбку, это вовсе не значит, что он зол или не в духе», — высказался Hungry-Pomelo.

Один из пользователей пошутил, что было бы неплохо, чтобы американцы знали, где на карте находится Россия. Газета The New York Times провела традиционный опрос, одним из заданий которой было найти на карте Восточной Европы соседа РФ — Украину. Более трети американцев не смогли правильно указать страну, на которую якобы нападает Россия.