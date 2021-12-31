Эксперт по Китаю Вавилов считает, что противостояние Пекина и Вильнюса затянется

Надеяться, что Прибалтика в собственных экономических интересах сделает шаг навстречу Китаю, не нужно. Литва стала зачинщицей конфликта с КНР и пошла с одобрения США на провокационное открытие на своей территории посольства Тайваня. Кризис в отношениях стран будет только расти. Об этом ФАН рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов.

Раннее доцент кафедры политологии Университета Кристофера Ньюпорта Сунь Тайи проанализировал конфликт Вильнюса и Пекина из-за открытого представительства Тайваня. Литовские компании столкнулись с санкциями на китайском рынке, а Брюссель не спешит Вильнюсу на помощь. Профессор считает, что между двумя странами может быть негласно заключена сделка, чтобы Тайбэй по-прежнему мог иметь свое культурное и экономическое представительство в Литве, а отношения между Литвой и материковым Китаем могли быть нормализованы.

Эксперт по внутренней и внешней политике КНР Николай Вавилов пояснил, что Правительство Литвы не принимает самостоятельных решений и конфронтация страны с Китаем — дело рук США.

«Заинтересованными политическими силами идет создание пояса государств, которые потенциально могут признать Тайвань. На территории Европы это в первую очередь Литва, Польша, Словакия, а также, возможно, Чехия и Словения. Это долгосрочная стратегическая цель США в сдерживании Китая. Говорить о том, что конфликт сойдет на нет, пока нет оснований. Вероятно, Литва продолжит действия по признанию независимости Тайваня, а Китай, как следствие, будет оказывать давление на Литву, чтобы не допустить подобной модели ведения внешней политики для других стран. Не является реалистичным и прогноз американо-китайского сближения», — заключил общественный и политический деятель.

Собеседник ФАН выразил мнение, что власти Литвы продолжат вести антикитайскую и антироссийскую политику. По словам Вавилова, эта страна станет во фронт при создании санитарного кордона на Шелковом пути, а также будет чинить помехи в диалоге Москвы и Брюсселя, так как это нужно Вашингтону.

Ранее ФАН объяснил, почему политики Грузии клеймят всех своих противников «агентами Кремля». Вашингтон взращивает и поощряет антироссийскую риторику по всему миру, чиновники зависимых от США стран всячески демонстрируют американцам свою лояльность.