Лавров заявил о стремлении России создать новую систему договоренностей по безопасности

Москва, 31 декабря. Предложения России о гарантиях безопасности могут стать основой для заключения договоренностей по контролю над вооружениями. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД указал, что предложения Москвы направлены на формирование и юридическое оформление новой системы договоренностей между Россией и НАТО в сфере безопасности.

«На основании этого правового фундамента в будущем могут достигаться и другие договоренности по самым разным вопросам, в том числе по контролю над обычными вооружениями», — указал Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее российский министр отмечал, что РФ не нужны бесконечные переговоры по гарантиям безопасности. Что касается Североатлантического альянса, то руководитель МИД одной фразой объяснил, для чего военный блок был создан, передает «Царьград».