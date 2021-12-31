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Лавров: Россия предлагает Западу создать новую систему договоренностей по безопасности

Политика
Лавров: Россия предлагает Западу создать новую систему договоренностей по безопасности
flickr.com  /  МИД России

Москва, 31 декабря. Гарантии безопасности России носят пакетный характер и призваны исключить дальнейшее продвижение НАТО на Восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В беседе с журналистами РИА Новости Лавров рассказал, что Москва предлагает Западу создать новую систему договоренностей по безопасности. Российской стороне нужны именно юридически обязывающие гарантии, подчеркнул дипломат.

«Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии, поскольку западные коллеги систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, дававшихся советскому и российскому руководству», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин переговорил по телефону с американским лидером Джо Байденом. Он указал на необходимость диалога по гарантиям безопасности. Глава США выразил солидарность с коллегой из РФ.

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россия лавров запад гарантии безопасности
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