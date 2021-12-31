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Палата представителей Ливии создала комитет по пересмотру закона о судебной системе
Весь мир
Палата представителей Ливии создала комитет по пересмотру закона о судебной системе
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 31 декабря. Палата представителей Ливии постановила создать профильный комитет для пересмотра законодательной системы страны. В состав подразделения вошли шесть депутатов во главе с Салехом Фахимом, сообщается в пресс-службе парламента.

Главной задачей подведомственной группы является пересмотр и проверка внесенных изменений в закон №11 от 2021 года о судебной системе. Специалисты должны выяснить причины возникших проблем, с которыми столкнулся избирательный процесс.

«Комитет обязан провести правовую экспертизу и подготовить необходимые предложения по урегулированию трудностей», — говорится в сообщении парламента.

Депутаты профильной группы имеют право использовать любые ресурсы и допрашивать, кого сочтут нужным для достижения результата. По завершению работы Салех Фахима сформирует и предоставит подробный отчет председателю Палаты представителей Ливии. Документ рассмотрят на официальном заседании парламента.

Мероприятие направлено на устранение препятствий, с которыми столкнулась Высшая избирательная комиссия во время подготовки к всеобщим выборам. Плебисцит планировали провести 24 декабря, но ряд взаимосвязанных обстоятельств привел к срыву процесса голосования.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что главной причиной провала президентских и парламентских выборов в Ливии является иностранное вмешательство. Его мнение разделяют местные и международные эксперты.

Бывший министр промышленности североафриканского государства Махмуд Ахмад аль-Фтисе обвинил США, Францию и ряд других западных держав в срыве всеобщего плебисцита. По его словам, необходимо исключить внешнее влияние на внутреннюю политику страны для выхода из кризиса.

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выборы ливия палата представителей
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