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MicroStrategy докупили биткоин более чем на 90 миллионов долларов

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 10:39
Экономика
MicroStrategy докупили биткоин более чем на 90 миллионов долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Тайсон, 31 декабря. Директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор объявил о новой инвестиции. Он направил более 90 миллионов долларов на приобретение биткоина, сообщает РБК.

Компания занимается облачными сервисами, работает с программным обеспечением и мобильными приложениями. Она является крупнейшей из публичных компаний — держателей биткоина. На ее счету более 124 тысяч монет, что превышает 6 миллиардов долларов по текущему курсу.

Сэйлор сообщил, что приобрел еще 1,9 тысячи биткоинов по средней цене 49,2 тысячи долларов. Глава MicroStrategy уверен в дальнейшем росте стоимости криптовалюты и считает ее основным инструментом сбережения средств в XXI веке.

Между тем некоторые специалисты ожидают скорого наступления «медвежьего» рынка. Снижение котировок биткоина ранее спрогнозировал аналитик Никита Зуборев. Он полагает, что стоимость монеты может упасть до 33 тысяч долларов.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что под ником Сатоши Накамото (создателя протокола биткойна) скрывается ученый в области информатики и криптографии Ник Сабо. Достаточно взглянуть на эволюцию идей возможных разработчиков до запуска криптовалюты, цитирует его «ФедералПресс».

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