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Экс-президент Афганистана назвал бегство из страны неожиданным для самого себя

Весь мир
Экс-президент Афганистана назвал бегство из страны неожиданным для самого себя
Global Look Press  /  Sven Hoppe / dpa

Кабул, 31 декабря. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани заявил, что покинул страну неожиданно для себя самого.

По словам экс-главы государства, он намеревался остаться в республике, однако планировал уехать из Кабула в другой город, чтобы не сделать столицу полем битвы между правительственными войсками и боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Как отметил Гани, это посеяло бы хаос и разрушения в городе с пятимиллионным населением.

Бывший президент заявил, что разрешил покинуть столицу жене и еще нескольким близким, а сам ожидал машину, чтобы направиться в здание министерства обороны. Однако прибывшие советник по нацбезопасности и начальник президентской охраны предупредили, что все они будут убиты, если останутся здесь, и дали главе государства «две минуты на сборы». Гани приказал ехать в город Хост, который, как ему сообщили, к тому времени уже сдался талибам.

«Я не знал, куда мы пойдем. Только когда мы взлетели, стало ясно, что мы уходим [из Афганистана]. Так что все это действительно было внезапно», — уверяет президент.

После его бегства многие политики, включая вице-президента Амруллу Салеха, осудили поступок главы республики. Как они заявили, таким образом он сорвал процедуру передачи власти мирным путем, что позволило бы новому правительству официально занять свой пост и заручиться поддержкой иностранных государств. Из-за этого многие страны отказались от сотрудничества с талибами, а США заморозили активы Афганистана в американских банках.

Также Гани обвиняют в хищении 160 млн долларов из казны при побеге, а несколькими днями ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) включил его в список самых коррумпированных чиновников 2021 года. Основанием послужила его некомпетентность и резкое увеличение числа финансовых махинаций в годы его правления. Тем не менее сам экс-президент отрицает все утверждения о том, что вывез деньги из страны.

«Хочу категорически заявить, я не вывозил из страны никаких денег. Мой стиль жизни известен всем. Что бы я сделал с деньгами?», — утверждает Гани.

Он признал, что за время его нахождения у власти администрацией были допущены ошибки, однако большую часть ответственности он возложил на международное сообщество, включая США. Экс-президент обвинил Вашингтон в том, что во время переговоров с талибами они отодвинули правительство страны на второй план.

Отчасти такие претензии можно считать обоснованными, поскольку мирный процесс, инициированный экс-президентом США Дональдом Трампом, был значительно ускорен новым правительством Джо Байдена. В результате войска Соединенных Штатов покинули страну настолько поспешно, что многие сравнили их уход с беспорядочным бегством — в Афганистане были оставлены крупные запасы оружия и боевой техники, доставшейся талибам. Боевики одновременно с процессом вывода предприняли наступление, которое оставшаяся без поддержки национальная армия сдержать не смогла. В результате Кабул был захвачен менее чем через несколько месяцев с начала атаки, что сочли последствием неэффективности действий США при организации и обучении афганских вооруженных сил.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан ашраф гани
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