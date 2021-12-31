Экс-президент Афганистана назвал бегство из страны неожиданным для самого себя

Кабул, 31 декабря. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани заявил, что покинул страну неожиданно для себя самого.

По словам экс-главы государства, он намеревался остаться в республике, однако планировал уехать из Кабула в другой город, чтобы не сделать столицу полем битвы между правительственными войсками и боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Как отметил Гани, это посеяло бы хаос и разрушения в городе с пятимиллионным населением.

Бывший президент заявил, что разрешил покинуть столицу жене и еще нескольким близким, а сам ожидал машину, чтобы направиться в здание министерства обороны. Однако прибывшие советник по нацбезопасности и начальник президентской охраны предупредили, что все они будут убиты, если останутся здесь, и дали главе государства «две минуты на сборы». Гани приказал ехать в город Хост, который, как ему сообщили, к тому времени уже сдался талибам.

Afghanistan's former president has defended his decision to flee the country as the Taliban closed in earlier this year.



Ashraf Ghani was speaking to the former Chief of Defence Staff, Nick Carter for his guest edited programme. #R4Todayhttps://t.co/uczbu2Tszm — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 30, 2021

«Я не знал, куда мы пойдем. Только когда мы взлетели, стало ясно, что мы уходим [из Афганистана]. Так что все это действительно было внезапно», — уверяет президент.

После его бегства многие политики, включая вице-президента Амруллу Салеха, осудили поступок главы республики. Как они заявили, таким образом он сорвал процедуру передачи власти мирным путем, что позволило бы новому правительству официально занять свой пост и заручиться поддержкой иностранных государств. Из-за этого многие страны отказались от сотрудничества с талибами, а США заморозили активы Афганистана в американских банках.

Dr @Swamy39

Ghani fled with $169 million, claims Afghan ambassador to Tajikistan - Times of India????????@jagdishshetty

https://t.co/r99bFahs3L — #JaiShriRam????????ArtiSharma_VHS. (@ArtiSharma001) August 19, 2021

Также Гани обвиняют в хищении 160 млн долларов из казны при побеге, а несколькими днями ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) включил его в список самых коррумпированных чиновников 2021 года. Основанием послужила его некомпетентность и резкое увеличение числа финансовых махинаций в годы его правления. Тем не менее сам экс-президент отрицает все утверждения о том, что вывез деньги из страны.

«Хочу категорически заявить, я не вывозил из страны никаких денег. Мой стиль жизни известен всем. Что бы я сделал с деньгами?», — утверждает Гани.

Он признал, что за время его нахождения у власти администрацией были допущены ошибки, однако большую часть ответственности он возложил на международное сообщество, включая США. Экс-президент обвинил Вашингтон в том, что во время переговоров с талибами они отодвинули правительство страны на второй план.

Отчасти такие претензии можно считать обоснованными, поскольку мирный процесс, инициированный экс-президентом США Дональдом Трампом, был значительно ускорен новым правительством Джо Байдена. В результате войска Соединенных Штатов покинули страну настолько поспешно, что многие сравнили их уход с беспорядочным бегством — в Афганистане были оставлены крупные запасы оружия и боевой техники, доставшейся талибам. Боевики одновременно с процессом вывода предприняли наступление, которое оставшаяся без поддержки национальная армия сдержать не смогла. В результате Кабул был захвачен менее чем через несколько месяцев с начала атаки, что сочли последствием неэффективности действий США при организации и обучении афганских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.