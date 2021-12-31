Экс-президент Афганистана назвал бегство из страны неожиданным для самого себя

Кабул, 31 декабря. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани заявил, что покинул страну неожиданно для себя самого.
По словам экс-главы государства, он намеревался остаться в республике, однако планировал уехать из Кабула в другой город, чтобы не сделать столицу полем битвы между правительственными войсками и боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Как отметил Гани, это посеяло бы хаос и разрушения в городе с пятимиллионным населением.
Бывший президент заявил, что разрешил покинуть столицу жене и еще нескольким близким, а сам ожидал машину, чтобы направиться в здание министерства обороны. Однако прибывшие советник по нацбезопасности и начальник президентской охраны предупредили, что все они будут убиты, если останутся здесь, и дали главе государства «две минуты на сборы». Гани приказал ехать в город Хост, который, как ему сообщили, к тому времени уже сдался талибам.
Afghanistan's former president has defended his decision to flee the country as the Taliban closed in earlier this year.— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) December 30, 2021
Ashraf Ghani was speaking to the former Chief of Defence Staff, Nick Carter for his guest edited programme. #R4Todayhttps://t.co/uczbu2Tszm
«Я не знал, куда мы пойдем. Только когда мы взлетели, стало ясно, что мы уходим [из Афганистана]. Так что все это действительно было внезапно», — уверяет президент.
После его бегства многие политики, включая вице-президента Амруллу Салеха, осудили поступок главы республики. Как они заявили, таким образом он сорвал процедуру передачи власти мирным путем, что позволило бы новому правительству официально занять свой пост и заручиться поддержкой иностранных государств. Из-за этого многие страны отказались от сотрудничества с талибами, а США заморозили активы Афганистана в американских банках.
Dr @Swamy39— #JaiShriRam????????ArtiSharma_VHS. (@ArtiSharma001) August 19, 2021
Ghani fled with $169 million, claims Afghan ambassador to Tajikistan - Times of India????????@jagdishshetty
https://t.co/r99bFahs3L
Также Гани обвиняют в хищении 160 млн долларов из казны при побеге, а несколькими днями ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) включил его в список самых коррумпированных чиновников 2021 года. Основанием послужила его некомпетентность и резкое увеличение числа финансовых махинаций в годы его правления. Тем не менее сам экс-президент отрицает все утверждения о том, что вывез деньги из страны.
«Хочу категорически заявить, я не вывозил из страны никаких денег. Мой стиль жизни известен всем. Что бы я сделал с деньгами?», — утверждает Гани.
Он признал, что за время его нахождения у власти администрацией были допущены ошибки, однако большую часть ответственности он возложил на международное сообщество, включая США. Экс-президент обвинил Вашингтон в том, что во время переговоров с талибами они отодвинули правительство страны на второй план.
With the varied mix of protective gear worn by #Taliban troops, it looks like the #Taliban have been "recycling" body armor abandoned by #US & #Afghan troops at #Kabul Airport etc. #Afghanistan #Herat #Kabul #NRF #Badakshan #Bagram #Kapisa #Andarab #Parwan #Kapisa #Panjshir #USA pic.twitter.com/yYvPgy4NPE— raging545 (@raging545) December 14, 2021
Отчасти такие претензии можно считать обоснованными, поскольку мирный процесс, инициированный экс-президентом США Дональдом Трампом, был значительно ускорен новым правительством Джо Байдена. В результате войска Соединенных Штатов покинули страну настолько поспешно, что многие сравнили их уход с беспорядочным бегством — в Афганистане были оставлены крупные запасы оружия и боевой техники, доставшейся талибам. Боевики одновременно с процессом вывода предприняли наступление, которое оставшаяся без поддержки национальная армия сдержать не смогла. В результате Кабул был захвачен менее чем через несколько месяцев с начала атаки, что сочли последствием неэффективности действий США при организации и обучении афганских вооруженных сил.
1 Организация запрещена на территории РФ.