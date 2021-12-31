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Аналитик Коц: ракеты «Циркон» и танки «Армата» усилят российскую армию уже в 2022 году

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 10:31
Армия
Аналитик Коц: ракеты «Циркон» и танки «Армата» усилят российскую армию уже в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Самые современные модели танков и других бронемашин, авиационной и ракетной техники будут поставлены в российскую армию в течение 2022 года, рассказал аналитик Андрей Коц.

На вооружение ВС РФ поступят образцы боевой техники, прошедшей успешные государственные испытания, указал журналист Андрей Коц в статье для РИА Новости. В частности, танковые и механизированные дивизии российской армии получат «перспективную броню» в виде машин на платформе танка «Армата».

«Речь идет об основном танке Т-14, тяжелой боевой машине пехоты Т-15, ремонтно-эвакуационной Т-16, а также самоходной гаубице "Коалиция-СВ"», — пишет автор РИА Новости.

Обозреватель назвал гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования новейшим и мощным вооружением, которые существенно усилят ударный потенциал ВС РФ уже в самом скором будущем.

«"Циркон" — первая в мире ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием. Ею вооружат как надводные корабли, так и подводные лодки», — сообщил Коц.

Ранее стало известно о многократных и успешных испытаниях ракет «Циркон» экипажем фрегата «Адмирал Горшков» Северного флота в 2021 году. О возможном исходе боя между российским танком Т-14 «Армата» и американским M-1 Abrams писал «Царьград».

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